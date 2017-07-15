Полиция Тегерана подтвердила версию, что у нападавшего в метро могли быть проблемы с психикой

Новости Ирана. Чрезвычайное происшествие в метро Тегерана. Неизвестный с ножом напал на пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, ранения получили 15 человек, среди них – священнослужитель.
Новости Ирана. Чрезвычайное происшествие в метро Тегерана. Неизвестный с ножом напал на пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, ранения получили 15 человек, среди них – священнослужитель.
Чтобы остановить нападавшего, полицейским пришлось открыть огонь. Мужчина скончался в госпитале.
Пассажиры, которые стали свидетелями чудовищной атаки, утверждают, что нападавший вел себя неадекватно.
В полиции тоже подтвердили версию, что у мужчины могли быть проблемы с психикой.