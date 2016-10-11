Полиция Таиланда получила сведения о готовящихся терактах в аэропорту Суварнабхуми

Новости Таиланда. Полиция Таиланда получила сведения о подготовке терактов в столичном аэропорту: в этой связи облавы на экстремистов, реальных и потенциальных, проходят по всей стране. Агентурные данные таковы: у главной воздушной гавани страны планируется взорвать в последние дни октября несколько автомобилей, начиненных взрывчаткой.

Аэропорт Суварнабхуми – один из наиболее многолюдных на планете, интенсивность аэротраффика здесь высочайшая, и последствия взрывов могут быть катастрофическими.

Премьер-министр страны уже признал, что информация такого рода была получена, но предложил относиться к ней спокойно – полиция в ближайшие недели станет работать без сна и роздыха, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.