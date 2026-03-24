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Полиция расследует поджог машин скорой помощи в Лондоне

24 марта 2026 07:36
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В Лондоне продолжается расследование поджога четырех машин скорой помощи, принадлежавших еврейской благотворительной организации. Инцидент произошел ранним утром. Пламя быстро распространилось, внутри автомобилей взорвались газовые баллоны, ударной волной выбило стекла в соседнем жилом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей эвакуировали в центр временного размещения. Полиция сообщает: на записях камер видно троих подозреваемых в капюшонах, которые облили машины горючей жидкостью и подожгли их. Хотя происшествие пока не квалифицировано как теракт, расследование ведут контртеррористические подразделения. 

Проверяется и онлайн-заявление группы, взявшей на себя ответственность. Полиция продолжает поиски троих подозреваемых. Власти обещают полную поддержку пострадавшей организации и подчеркивают: атака на общину – это атака на безопасность всего города.

# ЧП # Поджог автомобилей

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