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Полиция Киева переведена на усиленное патрулирование после задержания людей со взрывчаткой

13 ноября 2017 12:52
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Новости Украины. В повышенную готовность переведены все патрульные наряды киевской полиции. Усиленную службу несут на вокзалах, станциях метро и в местах массового скопления людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такие меры власти пошли из-за задержания накануне автомобиля со взрывчаткой. В машине были обнаружены пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. Двоих мужчин, перевозивших взрывные устройства, сейчас допрашивают сотрудники службы безопасности. Специалисты подозревают, что у злоумышленников есть сообщники.

# Оружие и боеприпасы

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