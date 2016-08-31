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Полиция Германии завершила проверку аэропорта во Франкфурте: ничего подозрительного не обнаружено

31 августа 2016 13:25
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Новости Германии. Мы продолжаем следить за ситуацией в аэропорту Франкфурта. Напомним, несколько часов тому там экстренно эвакуировали пассажиров из-за угрозы взрыва. К этому моменту полиция Германии завершила проверку. Ничего подозрительного правоохранители не обнаружили.

Сообщается, что воздушная гавань вскоре вернется к обычному режиму работы. Человека, который преждевременно покинул зону контроля задержали, о его мотивах пока ничего не сообщается. В свою очередь стражи порядка уверены, что такой шум вокруг инцидента вызван общим уровнем паники населения из-за угрозы террористов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиасообщение

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