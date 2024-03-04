Полиция Берлина проводит масштабную операцию по поимке опасных террористов

Немецкая полиция проводит в Берлине масштабную операцию по поимке членов левой террористической группировки «Фракции Красной армии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней задействовано около 200 спецназовцев. Трех человек, которых уже сутки разыскивают правоохранители, считают особо опасными преступниками. Их обвиняют в серии ограблений и покушении на убийство. Для властей активизация группировки стала достаточно тревожным сигналом. Ее целью было убийство сотрудников органов власти, крупных промышленников и банкиров.

В 1998 году группировка объявила о самороспуске, но некоторые ее участники ушли в подполье. Полиция опасается, что новое появление боевиков «Фракции Красной армии» представляет серьезную угрозу безопасности страны.