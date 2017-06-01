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Полицейский самолет потерпел крушение в Аргентине

01 июня 2017 10:25
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Новости Аргентины. В Аргентине разбился полицейский самолет. Информация о жертвах пока уточняется, кроме того, несколько человек получили серьезные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейский самолет потерпел крушение в Аргентине-1

Воздушное судно совершало учебный полет. Лайнер вылетел в столицу страны, а через несколько часов случились неполадки с двигателем. Пилот принял решение совершить экстренную посадку, однако вскоре самолет загорелся. Сейчас на месте ЧП работают специалисты.

# Авиакатастрофа

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