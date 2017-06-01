Полицейский самолет потерпел крушение в Аргентине

Новости Аргентины. В Аргентине разбился полицейский самолет. Информация о жертвах пока уточняется, кроме того, несколько человек получили серьезные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. В Аргентине разбился полицейский самолет. Информация о жертвах пока уточняется, кроме того, несколько человек получили серьезные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздушное судно совершало учебный полет. Лайнер вылетел в столицу страны, а через несколько часов случились неполадки с двигателем. Пилот принял решение совершить экстренную посадку, однако вскоре самолет загорелся. Сейчас на месте ЧП работают специалисты.