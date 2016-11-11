Пока противники Дональда Трампа протестуют на улицах США, президент активно планирует деятельность на посту главы государства

Новости США. Победа Дональда Трампа не дает покоя его противникам. В США вторые сутки идут протесты недовольных его избранием на пост главы государства. Самые ожесточенные акции 11 ноября – в Портленде штата Орегон.

Протестующие вооружились камнями и палками с ближайшей стройки.

Бьют витрины магазинов, окна жилых зданий, автомобили, угрожают полицейским. Ситуация накаляется.

Сам миллиардер, тем временем, вовсю планирует будущую деятельность на посту главы государства.

В частности, рассказал, что видит новым госсекретарем бывшего спикера Республиканской партии Ньюта Гингрича.

Тем самым повергнув в шок либеральное американское общество. Ведь Гингрич известен своими высказываниями за запрет на аборты, нетрадиционные браки и нелегальную миграцию, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.