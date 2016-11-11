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  • Пока противники Дональда Трампа протестуют на улицах США, президент активно планирует деятельность на посту главы государства

Пока противники Дональда Трампа протестуют на улицах США, президент активно планирует деятельность на посту главы государства

11 ноября 2016 19:07
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Новости США. Победа Дональда Трампа не дает покоя его противникам. В США вторые сутки идут протесты недовольных его избранием на пост главы государства. Самые ожесточенные акции 11 ноября – в Портленде штата Орегон.

Протестующие вооружились камнями и палками с ближайшей стройки.

Бьют витрины магазинов, окна жилых зданий, автомобили, угрожают полицейским. Ситуация накаляется.

Сам миллиардер, тем временем, вовсю планирует будущую деятельность на посту главы государства.

В частности, рассказал, что видит новым госсекретарем бывшего спикера Республиканской партии Ньюта Гингрича.

Тем самым повергнув в шок либеральное американское общество. Ведь Гингрич известен своими высказываниями за запрет на аборты, нетрадиционные браки и нелегальную миграцию, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Выборы в США

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