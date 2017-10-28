Поисково-спасательные службы Швеции нашли на необитаемом клочке суши архипелага Грит пропавшего россиянина

Новости Швеции. Мужчина провел там два дня после крушения парусника. Россиянин купил судно в Стокгольме в понедельник и собирался в Испанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда в середине недели перестал выходить на связь, родственники забили тревогу. Шведские спасатели нашли сначала обломки разбитого парусника, а позже, и самого робинзона, который выложил мхом на земле призыв о помощи. До суши ему пришлось проплыть 3 километра. Сейчас россиянин в больнице.