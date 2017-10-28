Прямой эфир

Поисково-спасательные службы Швеции нашли на необитаемом клочке суши архипелага Грит пропавшего россиянина

28 октября 2017 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швеции. Мужчина провел там два дня после крушения парусника. Россиянин купил судно в Стокгольме в понедельник и собирался в Испанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Поисково-спасательные службы Швеции нашли на необитаемом клочке суши архипелага Грит пропавшего россиянина-1

Когда в середине недели перестал выходить на связь, родственники забили тревогу. Шведские спасатели нашли сначала обломки разбитого парусника, а позже, и самого робинзона, который выложил мхом на земле призыв о помощи. До суши ему пришлось проплыть 3 километра. Сейчас россиянин в больнице.

Поисково-спасательные службы Швеции нашли на необитаемом клочке суши архипелага Грит пропавшего россиянина-4

# Спасение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Антитеррористическое подразделение греческой полиции арестовало подозреваемого в отправке бомб чиновникам Евросоюза и МВФ
28 октября 2017 17:43

Антитеррористическое подразделение греческой полиции арестовало подозреваемого в отправке бомб чиновникам Евросоюза и МВФ

Здравствуй, независимость, или прощай: чем закончится политическая коррида в Каталонии
28 октября 2017 17:36

Здравствуй, независимость, или прощай: чем закончится политическая коррида в Каталонии

В Мексике сгорел дом престарелых
28 октября 2017 12:54

В Мексике сгорел дом престарелых