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Погодный апокалипсис в Украине: запад страны уходит под воду, другие регионы заметает снегом

19 декабря 2017 06:59
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Новости Украины. Запад Украины уходит под воду. После обильных снегопадов в регион пришла плюсовая температура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погодный апокалипсис в Украине: запад страны уходит под воду, другие регионы заметает снегом-1

От большой воды пострадали несколько сотен домов и подворий. Без питьевой воды из-за подтопления центрального водозабора остались 12 тысяч жителей города Мукачево.

Погодный апокалипсис в Украине: запад страны уходит под воду, другие регионы заметает снегом-4

Погодный апокалипсис в Украине: запад страны уходит под воду, другие регионы заметает снегом-6

Тем временем остальная часть Украины во власти сильных метелей и снегопадов. Из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточено несколько десятков населенных пунктов. Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях.

# Снегопады # Фотофакт

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