Погодный апокалипсис в Украине: запад страны уходит под воду, другие регионы заметает снегом

Новости Украины. Запад Украины уходит под воду. После обильных снегопадов в регион пришла плюсовая температура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Запад Украины уходит под воду. После обильных снегопадов в регион пришла плюсовая температура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От большой воды пострадали несколько сотен домов и подворий. Без питьевой воды из-за подтопления центрального водозабора остались 12 тысяч жителей города Мукачево.
Тем временем остальная часть Украины во власти сильных метелей и снегопадов. Из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточено несколько десятков населенных пунктов. Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях.