Погибли как минимум 9 человек. В Эквадоре пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Новости Эквадора. Смертельное ДТП в Эквадоре. В результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли как минимум 9 человек, еще 27 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причины аварии пока неизвестны.
Новости Эквадора. Смертельное ДТП в Эквадоре. В результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли как минимум 9 человек, еще 27 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причины аварии пока неизвестны.
На кадрах видно, что в результате удара оба транспортных средства оказались серьезно повреждены. Водитель грузовика был зажат между скрученным железом. Вытащить из ловушки его смогли, а вот доставить в больницу уже не успели.
Остальные восемь жертв – пассажиры автобуса. На месте автокатастрофы работают экстренные службы. Движение по трассе перекрыто.