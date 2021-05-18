Погибли как минимум 9 человек. В Эквадоре пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Новости Эквадора. Смертельное ДТП в Эквадоре. В результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли как минимум 9 человек, еще 27 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах видно, что в результате удара оба транспортных средства оказались серьезно повреждены. Водитель грузовика был зажат между скрученным железом. Вытащить из ловушки его смогли, а вот доставить в больницу уже не успели.