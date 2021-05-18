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Погибли как минимум 9 человек. В Эквадоре пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

18 мая 2021 09:02
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Новости Эквадора. Смертельное ДТП в Эквадоре. В результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли как минимум 9 человек, еще 27 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины аварии пока неизвестны.

Погибли как минимум 9 человек. В Эквадоре пассажирский автобус столкнулся с грузовиком-1

На кадрах видно, что в результате удара оба транспортных средства оказались серьезно повреждены. Водитель грузовика был зажат между скрученным железом. Вытащить из ловушки его смогли, а вот доставить в больницу уже не успели.

Погибли как минимум 9 человек. В Эквадоре пассажирский автобус столкнулся с грузовиком-4

Остальные восемь жертв – пассажиры автобуса. На месте автокатастрофы работают экстренные службы. Движение по трассе перекрыто.

# Авария # Фотофакт

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