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Погибли 12 человек, около 2 млн зданий остались без электричества: последствия тайфуна «Хато» в южном Китае

24 августа 2017 12:25
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Новости Китая. Разрушительный тайфун «Хато» держит под ударом южный Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами стихийного бедствия стали уже 12 человек. Сотни людей пострадали. Сильный ветер валит деревья, обрывает линии электропередач. Разрушены по меньшей мере 300 домов. Около 2 миллионов зданий остались без электричества. Полностью парализована транспортная система.

Сейчас циклон движется вглубь страны и постепенно теряет силу. Одним из первых «Хато» оставил Гонконг. Здесь уже подсчитывают ущерб от разгула стихии. Только по предварительным данным, он превысит миллиард долларов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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