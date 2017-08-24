Погибли 12 человек, около 2 млн зданий остались без электричества: последствия тайфуна «Хато» в южном Китае

Новости Китая. Разрушительный тайфун «Хато» держит под ударом южный Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами стихийного бедствия стали уже 12 человек. Сотни людей пострадали. Сильный ветер валит деревья, обрывает линии электропередач. Разрушены по меньшей мере 300 домов. Около 2 миллионов зданий остались без электричества. Полностью парализована транспортная система.

Сейчас циклон движется вглубь страны и постепенно теряет силу. Одним из первых «Хато» оставил Гонконг. Здесь уже подсчитывают ущерб от разгула стихии. Только по предварительным данным, он превысит миллиард долларов.