Поездом управлял опытный машинист: что известно об аварии на вокзале Барселоны
Новости Испании. В мире сейчас самый разгар туристического сезона. На курорты массово отправляются и белорусы. Но, к сожалению,
отдых не у всех получается одинаково хорош.
Так, сразу в нескольких популярных у наших туристов странах произошли ЧП. В испанской Барселоне поезд врезался в платформу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадали 56 человек. Лишь троим разрешили покинуть больницу. Один пассажир находится в критическом состоянии. МИД Беларуси в своём твиттер-блоге сообщает: наше посольство в Испании держит связь с властями.
В данный момент информации о пострадавших белорусах нет.
Тем временем, на месте происшествия продолжают работать специалисты, пытаясь установить причины катастрофы.
Известно, что поезд вовремя проходил все необходимые проверки. Управлял им опытный машинист,
за плечами у которого 8 лет стажа.
ЧП на вокзале произошло сегодня в первой половине дня.
Состав на большой скорости въехал в оградительную платформу.
По предварительной версии – машинист не успел затормозить. Кстати, именно сегодня железнодорожные рабочие ушли на суточную забастовку.