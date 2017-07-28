Поездом управлял опытный машинист: что известно об аварии на вокзале Барселоны

Новости Испании. В мире сейчас самый разгар туристического сезона. На курорты массово отправляются и белорусы. Но, к сожалению,

отдых не у всех получается одинаково хорош.

Так, сразу в нескольких популярных у наших туристов странах произошли ЧП. В испанской Барселоне поезд врезался в платформу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.