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Поджоги, столкновения с полицией и жёсткие разгоны. По всей Франции снова проходят протестные акции

28 марта 2023 14:15
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Новости Франции. Поджоги, столкновения с полицией и жесткие разгоны демонстрантов. Французские города вновь «штормит» от масштабных протестных акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шествия проходят по всей стране, и, по предварительным подсчетам, участие в них примут около миллиона человек.

Поджоги, столкновения с полицией и жёсткие разгоны. По всей Франции снова проходят протестные акции-1

Но не везде они протекают мирно. В Нанте протестующие подожгли здание банка и забросали полицейских петардами и камнями. Те в ответ применили слезоточивый газ. В городе Ренн митингующие перекрыли кольцевую дорогу и подожгли несколько машин, из-за чего возникли многокилометровые пробки.

Поджоги, столкновения с полицией и жёсткие разгоны. По всей Франции снова проходят протестные акции-4

Похожая ситуация складывается и в других районах. Демонстранты стали перекрывать улицы в Ницце. Там шествия только начинаются и пока носят мирный характер. Однако надолго ли? Как сообщают французские СМИ, сегодня ожидаются сильные перебои в работе метро, будут бастовать учителя, энергетики и авиадиспетчеры. В аэропортах Орли, Марселя, Тулузы и Бордо могут отменить до 20 % рейсов. Профсоюзы призвали присоединиться к стачке и железнодорожников.

Поджоги, столкновения с полицией и жёсткие разгоны. По всей Франции снова проходят протестные акции-7

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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