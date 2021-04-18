Поджигают здания и бьют авто. Что происходит в США после убийства полицией афроамериканца в Миннесоте?

Новости США. Новые акции протеста в США. В Портленде сторонники движения «Жизни черных имеют значение» устроили погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они поджигали здания, разбивали витрины магазинов и били автомобили. Несколько человек были задержаны. В США продолжаются протесты из-за гибели 13-летнего подростка