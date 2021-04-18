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Поджигают здания и бьют авто. Что происходит в США после убийства полицией афроамериканца в Миннесоте?

18 апреля 2021 12:41
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Новости США. Новые акции протеста в США. В Портленде сторонники движения «Жизни черных имеют значение» устроили погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поджигают здания и бьют авто. Что происходит в США после убийства полицией афроамериканца в Миннесоте?-1

Они поджигали здания, разбивали витрины магазинов и били автомобили. Несколько человек были задержаны.

В США продолжаются протесты из-за гибели 13-летнего подростка

Поджигают здания и бьют авто. Что происходит в США после убийства полицией афроамериканца в Миннесоте?-4

Беспорядками завершилась акция в Вашингтоне. Активисты были настроены агрессивно и обстреляли полицейских петардами. Еще один марш прошел в Нью-Йорке.

Напомним, новая волна протестов началась после убийства полицией афроамериканца в Миннесоте.

# Акции протеста # Фотофакт

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