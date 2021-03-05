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Подводная жизнь, которая замерла в объективе. Выставки прямо подо льдом устраивают у берегов Карелии

05 марта 2021 08:08
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Новости России. Фотографии, картины, скульптуры подо льдом. Необычные выставки устраивают у берегов Карелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводная жизнь, которая замерла в объективе. Выставки прямо подо льдом устраивают у берегов Карелии-1

В Белое море – самое южное из всех арктических – погружают произведения искусства, которыми на глубине любуются дайверы. В свете прожекторов даже обычные изображения выглядят трехмерными. В большинстве своем это фотографии. На них – подводная жизнь, которая замерла в объективе камер.

Подводная жизнь, которая замерла в объективе. Выставки прямо подо льдом устраивают у берегов Карелии-4

Подводная жизнь, которая замерла в объективе. Выставки прямо подо льдом устраивают у берегов Карелии-6

Снимки – способ запечатлеть то, что вскоре может исчезнуть. Такая судьба в связи с изменением климата уже постигла некоторые виды обитателей северных морей.

# Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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