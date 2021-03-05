Подводная жизнь, которая замерла в объективе. Выставки прямо подо льдом устраивают у берегов Карелии

В Белое море – самое южное из всех арктических – погружают произведения искусства, которыми на глубине любуются дайверы. В свете прожекторов даже обычные изображения выглядят трехмерными. В большинстве своем это фотографии. На них – подводная жизнь, которая замерла в объективе камер.