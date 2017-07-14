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Подросток, подозреваемый в серии атак кислотой и ограблении жертв, арестован в Лондоне

14 июля 2017 07:03
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Новости Великобритании. В Лондоне арестовали подростка, которого подозревают в серии атак кислотой и ограблении жертв. В полиции сообщили, что было пять нападений на северо-востоке британской столицы.

Подросток, подозреваемый в серии атак кислотой и ограблении жертв, арестован в Лондоне-1

Все пострадавшие госпитализированы. У некоторых обширные ожоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Великобритании кислота продается в свободном доступе в магазинах и в Интернете. В отличие от огнестрельного оружия, на нее не нужна лицензия.

# Нападение

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