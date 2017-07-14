Подросток, подозреваемый в серии атак кислотой и ограблении жертв, арестован в Лондоне

Новости Великобритании. В Лондоне арестовали подростка, которого подозревают в серии атак кислотой и ограблении жертв. В полиции сообщили, что было пять нападений на северо-востоке британской столицы.

Все пострадавшие госпитализированы. У некоторых обширные ожоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Великобритании кислота продается в свободном доступе в магазинах и в Интернете. В отличие от огнестрельного оружия, на нее не нужна лицензия.