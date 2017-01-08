Подробности теракта в Иерусалиме: белорусы не пострадали, грузовик задавил 3 девушек-военных

Новости Израиля. В Иерусалиме 8 января грузовик въехал в группу людей на набережной в популярном у туристов Старом городе. Есть погибшие и пострадавшие.

В МИД нашей страны подтвердили, что среди них белорусских граждан нет.

Водитель грузовика застрелен. Полиция в первый час после атаки квалифицировала произошедшее как теракт. В программе «Неделя» восстановили хронологию трагедии, которая напоминает берлинский сценарий.

Солнечный день в Центре Иерусалима омрачился трагедией. Возле излюбленной туристами площадки в Армон а-Нацив раздались крики. Грузовик на огромной скорости въехал на тротуар, куда несколько минут назад из автобуса высадились израильские военные.

Девушки, как и многие туристы, приехали сюда на экскурсию.

Все они бросились врассыпную, однако спастись удалось не всем.

Очевидец:

Мы находились на площадке около 10 минут, как вдруг я увидела, что некоторые мои солдаты – девушки – бросились врассыпную. Всё произошло очень неожиданно. Мы сразу поняли, что несколько человек могут быть убиты.

Полицейский:

Всё произошло на этой площадке. Грузовик въехал в толпу, когда здесь находились десятки людей. К сожалению, нам пришлось принять экстренные меры и ликвидировать нападавшего. Сейчас мы оцепили территорию – необходимо не только осмотреть всё, но и проверить – нет ли здесь взрывоопасных предметов.

По преступнику выпустили несколько десятков пуль, не менее 12 из них попали в лобовое стекло грузовика. По данным «скорой», жертвами страшной атаки стали почти 20 человек.

Трое девушек-военных погибли на месте.

Чуть позже, от полученных травм скончался юноша 20 лет. В общей сложности, медики госпитализировали 15 пострадавших.

Игорь Торик, руководитель туристического бюро (Израиль):

Речь идёт об арабе с израильским гражданством, жителе Иерусалима. Поэтому мы знаем, что это не палестинский араб. Это – человек, который рядом с нами работает, ходит, ест и так далее. Это – далеко не первый раз, когда это происходит именно с арабом израильским и, конечно, все в гневе, все возмущаются. Это – открытая площадка, там, к сожалению, невозможно оградить со всех сторон, поставить рамки. В общественных местах, разумеется, у нас есть проверки.

Также в СМИ сообщили, что за рулем находился араб с израильским удостоверением личности, проживавший в иерусалимском квартале Джабль Мукабр.

На грузовике были израильские номерные знаки.

Сейчас на месте трагедии продолжаются поиски улик. В больницах открыты «горячие линии» для родственников раненых. Служба «скорой помощи» обратилась к израильтянам с призывом становиться донорами. На него откликнулись не только неравнодушные жители Иерусалима, но и туристы – на глазах которых произошла трагедия.

Ксения Мосалева, турист (Беларусь):

Находится, по словам местных жителей, автобусная остановка – откуда забирают израильских солдат. Поэтому теракт там произошёл неслучайно. Он был нацелен против именно израильских солдат. Что касается мер безопасности, то они в Иерусалиме достаточно высокие: по всему городу ходят патрули, вооружённая полиция, израильская армия, а также арабская полиция. Они по очереди дежурят. Но, тем не менее, подобные теракты предотвратить достаточно сложно, так как любой человек может взять нож или просто взять и за рулём автомобиля наехать на ни в чём не повинных людей

Нина Зальцман, житель Иерусалима (Израиль):

Конечно же, все слова сочувствия близким и родственникам погибших и пострадавших от этого теракта. Всё очень болезненно и близко. Везде и всюду в учреждениях стоит полиция, проверяют сумки для того, чтобы не прошли террористы.

Тем временем, одна из израильских радиостанций сообщила еще об одном теракте в Иерусалиме. Однако, это сообщение оказалось ошибочным. По факту атаки на смотровой площадке, экстренно созван военно-политический кабинет. За закрытыми дверями заседание продолжается уже более двух часов.