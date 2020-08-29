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Подозреваемый был вооружён. Новые подробности задержания афроамериканца в Кеноше

29 августа 2020 13:45
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Новости США. Стали известны новые подробности скандального задержания афроамериканца в городе Кеноша. Правоохранители несколько раз выстрелили мужчине в спину. Именно этот инцидент стал причиной вспышки массовых беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа».

Подозреваемый был вооружён. Новые подробности задержания афроамериканца в Кеноше-1

Выяснилось, что подозреваемый был вооружен ножом и оказывал активное сопротивление при задержании. Кроме того, мужчина больше месяца находился в розыске по обвинению в сексуальном насилии.

Сейчас подозреваемый находится в больнице. Расследование дела продолжается.

Подозреваемый был вооружён. Новые подробности задержания афроамериканца в Кеноше-4

После ввода в Кеноша силовиков Национальной гвардии массовые акции протеста поутихли. Тем не менее обстановка в городе все еще остается напряженной. На ликвидацию последствий от погромов понадобится не один день.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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