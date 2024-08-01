Подоляк: Украина не собирается комментировать поступление истребителей F-16

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не будет давать официального подтверждения о получении истребителей F-16, так как это вопрос выживания. Об этом пишет ТАСС.

Страны Запада также не делали официальных заявлений по этому поводу.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Украину уже поступила первая партия F-16 из НАТО, но число истребителей было небольшим.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что поставки F-16 не приведут к изменению ситуации на фронте, но приведут к затягиванию конфликта.