Подоляк: Крымский мост недолговечный и незаконный

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter высказался по поводу теракта на Крымском мосту, наименовав его незаконным строением и угрожая разрушением таких объектов, сообщает РИА Новости.

Ранее СБУ также фактически взяла на себя вину за теракт в своем Telegram-канале. Подоляк отметил, что все нелегальные конструкции, которые используются для переброски российского оружия массового поражения, будут уничтожены вне зависимости от оснований для разрушения.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что Киев совершил теракт на Крымском мосту с использованием двух беспилотников в три часа ночи. В результате была повреждена автомобильная часть моста, двое взрослых погибли, один ребенок получил ранения. На месте событий работают экстренные службы, а силовые структуры проводят оперативно-следственные действия. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».