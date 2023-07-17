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Подоляк: Крымский мост недолговечный и незаконный

17 июля 2023 09:04
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Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter высказался по поводу теракта на Крымском мосту, наименовав его незаконным строением и угрожая разрушением таких объектов, сообщает РИА Новости. 

Ранее СБУ также фактически взяла на себя вину за теракт в своем Telegram-канале. Подоляк отметил, что все нелегальные конструкции, которые используются для переброски российского оружия массового поражения, будут уничтожены вне зависимости от оснований для разрушения. 

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что Киев совершил теракт на Крымском мосту с использованием двух беспилотников в три часа ночи. В результате была повреждена автомобильная часть моста, двое взрослых погибли, один ребенок получил ранения. На месте событий работают экстренные службы, а силовые структуры проводят оперативно-следственные действия. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

# Международная политика

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