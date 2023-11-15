«Подобных вопиющих вещей быть не должно!» Азарёнок и Дзермант об интервью известного издания из России

Григорий Азаренок, СТВ:

Президент употребляет советское слово «коммерсанты». Мы помним, а 80-е назвали «коммерсы». Вот эти «коммерсанты» есть не только у нас, но и в России. Есть «коммерсанты» и «Коммерсантъ», который недавно, мне кажется, произвел диверсию на союзном уровне. То есть довольно элитарная, уважаемая газета написала пасквиль. Тупой, дебильный пасквиль про нашу политическую систему после встречи Президента с лидерами партий. Они попытались объяснить, что такое партийная система в Беларуси, как это будет и так далее. Они попросили интервью не у Романова, не у Гайдукевича, не у Сокола, не у Давыдько, не у Гигина, не у Карпенко. Ни у кого интервью не попросили. Они попросили интервью у Суздальцева. А второе – у координационного совета [признан экстремистской организацией на территории Республики Беларусь – прим. ред.] То есть эта БЧБ-хунта, самая русофобская, которая отправляет деньги в Украину для убийства русских солдат. Выход же нашли какой-то. Контактиками кто-то поделился. А может, и знают?

Алексей Дзермант, политолог:

Да, конечно, знают. Я напомню, сколько времени Болкунец ошивался и постоянно делал такое. Я просто для сравнения приведу вот такой пример: а если бы мы здесь, в Беларуси, решили какой-то комментарий спросить о выборах, о ходе СВО и стали соратникам Навального названивать. Или Илью Пономарева бы попросили: вот, дайте комментарий, уважаемый, вы же депутат Госдумы бывший. Ну так расскажите нам, куда Россия идет. То есть это вот так выглядит. И мы себе этого никогда не позволяем, потому что у нас есть этика, отношение к союзнику. И мы никогда врагов России, врагов Владимира Путина, никогда не тянем и не показываем. И не будем этого делать. Потому что мы прекрасно понимаем, что сильная Россия, сильный президент России – это значит, нам всем вместе будет нормально, хорошо и у нас есть будущее. А вот эти башенки, группки, которые крутятся там, в Москве, «коммерсанты». И, конечно, если мы говорим о строительстве Союзного государства всерьез, у нас должно быть единое информационное пространство. И подобных вопиющих вещей быть не должно. А если что-то такое случилось, то не просто мы должны здесь обсуждать у себя в Минске, возмущаться. Должно прилететь в Москву этим «коммерсам».

Григорий Азаренок:

Александр Павлович Шпаковский написал, что по дипломатическим каналам будет всячески заниматься этой ситуацией.

Алексей Дзермант:

Естественно. А почему мы должны подобные червоточины у себя в союзе, в союзном пространстве допускать? Мы идем, интегрируемся? Идем вместе? Значит, единое пространство, единые смыслы. Общим фронтом двигаемся без этих «пятых колонн».

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