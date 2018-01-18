Под Саратовом на месте крупного разлива нефтепродуктов произошел пожар: площадь возгорания – 1000 квадратных метров

Новости России. Площадь пожара при разливе нефтепродуктов под Саратовом достигла 1000 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь перекинулся на жилые дома села Красноармейское.

Жителей эвакуируют. Сообщений о пострадавших нет. На месте работают 65 пожарных, задействовано 20 единиц техники.

Ранее в СМИ появилась информация, что прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк остановлена из-за выхода нефти и последовавшего пожара. Причина ЧП пока не установлена.