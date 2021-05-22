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Под Парижем построили приют для животных, которые выступали в цирке

22 мая 2021 14:45
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Новости Франции. Недалеко от Парижа построили приют для бывших цирковых животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Парижем построили приют для животных, которые выступали в цирке-1

Местный предприниматель решил поселить на своем участке медведей, тигров, львов, слонов, обезьян и других дрессированных зверей. Ему начали звонить владельцы цирков с просьбой приютить четвероногих артистов сразу после того, как парламент Франции начал обсуждать запрет на использование диких животных в развлекательных целях.

Под Парижем построили приют для животных, которые выступали в цирке-4

Теперь вместо цирковой арены их ждет «звериная гостиница», где для постояльцев создаются оптимальные условия.

# Животные # Фотофакт

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