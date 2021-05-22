Под Парижем построили приют для животных, которые выступали в цирке

Новости Франции. Недалеко от Парижа построили приют для бывших цирковых животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местный предприниматель решил поселить на своем участке медведей, тигров, львов, слонов, обезьян и других дрессированных зверей. Ему начали звонить владельцы цирков с просьбой приютить четвероногих артистов сразу после того, как парламент Франции начал обсуждать запрет на использование диких животных в развлекательных целях.