Под обломками обрушившегося в Львовской области дома могут находиться еще 6 человек

Новости Украины. Уточненную информацию сообщили в полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Уточненную информацию сообщили в полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы сотни пожарных, медики, а также несколько десятков единиц техники.
Несколько человек ранее были извлечены из-под завалов. Они находятся в больнице. Пятеро из семи пострадавших – дети. Два человека погибли. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением.
Первую версию ЧП – взрыв бытового газа – после анализа специалистов назвали маловероятной. Среди возможных версий также перепланировка здания и размыв грунта дождями.
Названы три версии обрушения жилого дома во Львовской области