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Под обломками обрушившегося в Львовской области дома могут находиться еще 6 человек

28 августа 2019 18:30
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Новости Украины. Уточненную информацию сообщили в полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под обломками обрушившегося в Львовской области дома могут находиться еще 6 человек-1

На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. В ней задействованы сотни пожарных, медики, а также несколько десятков единиц техники.

Под обломками обрушившегося в Львовской области дома могут находиться еще 6 человек-4

Несколько человек ранее были извлечены из-под завалов. Они находятся в больнице. Пятеро из семи пострадавших – дети. Два человека погибли. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением.

Под обломками обрушившегося в Львовской области дома могут находиться еще 6 человек-7

Первую версию ЧП – взрыв бытового газа – после анализа специалистов назвали маловероятной. Среди возможных версий также перепланировка здания и размыв грунта дождями.

Названы три версии обрушения жилого дома во Львовской области

Под обломками обрушившегося в Львовской области дома могут находиться еще 6 человек-10

# Обрушение дома # Фотофакт

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