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Под Лондоном автомобиль наехал на школьников: погиб 12-летний ребёнок

03 декабря 2019 11:57
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Новости Великобритании. Задержан подозреваемый в совершении наезда на школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло в пригороде Лондона.

Под Лондоном автомобиль наехал на школьников: погиб 12-летний ребёнок-1

В результате аварии погиб 12-летний мальчик, ещё пять человек пострадали. Среди них – три подростка и пожилая женщина. По словам одного из пострадавших, водитель автомобиля специально выехал на тротуар, предварительно набрав скорость.

Под Лондоном автомобиль наехал на школьников: погиб 12-летний ребёнок-4

После происшествия мужчина скрылся. Его искали несколько часов. Возбуждено уголовное дело.

# ЧП # Фотофакт

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