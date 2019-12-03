Под Лондоном автомобиль наехал на школьников: погиб 12-летний ребёнок

Новости Великобритании. Задержан подозреваемый в совершении наезда на школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ДТП произошло в пригороде Лондона.

В результате аварии погиб 12-летний мальчик, ещё пять человек пострадали. Среди них – три подростка и пожилая женщина. По словам одного из пострадавших, водитель автомобиля специально выехал на тротуар, предварительно набрав скорость.