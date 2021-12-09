Под Калининградом загорелся замок Вальдау XIII века

Новости России. В Калининградской области загорелся замок Вальдау XIII века, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в МЧС, огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса. На месте пожара работают четыре пожарных бригады.
Новости России. В Калининградской области загорелся замок Вальдау XIII века, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в МЧС, огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса. На месте пожара работают четыре пожарных бригады.
Вальдау – старинный прусский замок Тевтонского ордена. В 2007 году постановлением правительства Калининградской области строение получило статус объекта культурного наследия регионального значения.
Тогда здание признали аварийным из-за существующей угрозы обрушения крыши и закрыли. Действующим оставался только левый флигель. В нем находится краеведческий музей.