Прямой эфир

Под Калининградом загорелся замок Вальдау XIII века

09 декабря 2021 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Калининградской области загорелся замок Вальдау XIII века, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в МЧС, огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса. На месте пожара работают четыре пожарных бригады.  

Под Калининградом загорелся замок Вальдау XIII века-1

Вальдау – старинный прусский замок Тевтонского ордена. В 2007 году постановлением правительства Калининградской области строение получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

Под Калининградом загорелся замок Вальдау XIII века-4

Тогда здание признали аварийным из-за существующей угрозы обрушения крыши и закрыли. Действующим оставался только левый флигель. В нем находится краеведческий музей.  

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Концерн PGNiG предупредил о риске тяжёлой зимы в Европе из-за дефицита газа
09 декабря 2021 12:46

Концерн PGNiG предупредил о риске тяжёлой зимы в Европе из-за дефицита газа

Посмотрите, как домик выдр украсили к Новому году. Там даже есть пряничный человечек
09 декабря 2021 10:25

Посмотрите, как домик выдр украсили к Новому году. Там даже есть пряничный человечек

В Великобритании из-за омикрон-штамма вернут сотрудников на удалённую работу
09 декабря 2021 09:11

В Великобритании из-за омикрон-штамма вернут сотрудников на удалённую работу