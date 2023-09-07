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Почтовая служба Польши на грани банкротства, сотрудники получают минимальную зарплату

07 сентября 2023 13:14
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Новости Польши. Почтовая служба Польши находится на грани банкротства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за 2023 год организация понесла убытки в размере 400 миллионов злотых.

Почтовая служба Польши на грани банкротства, сотрудники получают минимальную зарплату-1

Профсоюзы уверены, что преодолеть эти финансовые проблемы невозможно. Тысячи сотрудников получают минимальную заработную плату и борются за ее повышение. При этом управленческий состав щедрыми бонусами не обделяют. Дефицит кадров только усугубляется. С одной стороны, работников в регионах не хватает, из-за чего некоторые отделения придется закрыть. С другой стороны, действует указ, согласно которому новых сотрудников набирать до конца года нельзя. Денег на оплату их труда попросту нет.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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