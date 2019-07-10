Прямой эфир

Почти весь Ереван оказался обесточен из-за аварии на ТЭЦ

10 июля 2019 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Армении. В Ереване произошло масштабное отключение электроэнергии. Из-за аварии на ТЭЦ обесточены почти все кварталы столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возникли проблемы и в ереванском метрополитене. Оттуда эвакуируют людей. В некоторых районах города отключен и газ. По словам вице-премьера страны, к вечеру проблему постараются устранить.

Отметим, в последний раз масштабное отключение электричества в стране произошло в 2013 году. Тогда обесточенными оказались почти все области республики.

Почти весь Ереван оказался обесточен из-за аварии на ТЭЦ-1

# Электроснабжение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Четвероногое соседство: попугай научился имитировать собачий лай
10 июля 2019 11:38

Четвероногое соседство: попугай научился имитировать собачий лай

Во Франции введут экологический налог на авиабилеты
10 июля 2019 11:30

Во Франции введут экологический налог на авиабилеты

На Филиппинах из моря на берег выбросило семь брикетов с наркотиком
10 июля 2019 11:28

На Филиппинах из моря на берег выбросило семь брикетов с наркотиком