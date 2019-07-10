Почти весь Ереван оказался обесточен из-за аварии на ТЭЦ

Новости Армении. В Ереване произошло масштабное отключение электроэнергии. Из-за аварии на ТЭЦ обесточены почти все кварталы столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возникли проблемы и в ереванском метрополитене. Оттуда эвакуируют людей. В некоторых районах города отключен и газ. По словам вице-премьера страны, к вечеру проблему постараются устранить.

Отметим, в последний раз масштабное отключение электричества в стране произошло в 2013 году. Тогда обесточенными оказались почти все области республики.