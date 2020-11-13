Почти каждый пятый в тяжёлом состоянии. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 53 млн

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 53 миллионам. Почти каждый пятый – в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Украине 13 ноября антирекорд – почти 12 тысяч заразившихся за сутки.
Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 53 миллионам. Почти каждый пятый – в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Украине 13 ноября антирекорд – почти 12 тысяч заразившихся за сутки.
Премьер Франции назвал коронавирус причиной каждой четвертой смерти в стране. В США в списке заболевших почти 11 миллионов человек.
Новые ограничения из-за COVID-19 вступили в силу в Москве. Все бары, рестораны и другие развлекательные заведения будут закрываться в 23:00.
Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации собрал уже более 2 миллиардов долларов, чтобы зарезервировать миллиард доз вакцины от коронавируса для 92 стран с низким или средним уровнем доходов.
Всемирная организация здравоохранения констатирует: пандемия коронавируса ясно показала мировому сообществу, к каким негативным последствиям приводит хроническое недостаточное финансирования медицины. Человечеству нужно переосмыслить его ценность и рассматривать здоровье людей как основу устойчивой и стабильной экономики.
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