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Почти каждый пятый в тяжёлом состоянии. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 53 млн

13 ноября 2020 20:46
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Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 53 миллионам. Почти каждый пятый – в тяжелом состоянии в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине 13 ноября антирекорд – почти 12 тысяч заразившихся за сутки.

Почти каждый пятый в тяжёлом состоянии. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 53 млн-1

Премьер Франции назвал коронавирус причиной каждой четвертой смерти в стране. В США в списке заболевших почти 11 миллионов человек.

Почти каждый пятый в тяжёлом состоянии. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 53 млн-4

Новые ограничения из-за COVID-19 вступили в силу в Москве. Все бары, рестораны и другие развлекательные заведения будут закрываться в 23:00.

Почти каждый пятый в тяжёлом состоянии. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 53 млн-7

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации собрал уже более 2 миллиардов долларов, чтобы зарезервировать миллиард доз вакцины от коронавируса для 92 стран с низким или средним уровнем доходов.

Почти каждый пятый в тяжёлом состоянии. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 53 млн-10

Всемирная организация здравоохранения констатирует: пандемия коронавируса ясно показала мировому сообществу, к каким негативным последствиям приводит хроническое недостаточное финансирования медицины. Человечеству нужно переосмыслить его ценность и рассматривать здоровье людей как основу устойчивой и стабильной экономики.

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# Коронавирус # Фотофакт

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