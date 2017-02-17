Почти 98% голосов и третий срок на посту: в Ашхабаде началась церемония инаугурации президента Туркменистана

Новости Туркменистана. В Ашхабаде началась церемония инаугурации президента Туркменистана. В минувшее воскресенье Гурбангулы Бердымухамедов победил на выборах, набрав почти 98% голосов избирателей. Для лидера это будет уже третий срок на посту главы государства.

В соответствии с новой конституцией Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, Гурбангулы Бердымухамедов будет находиться в этой должности на протяжении 7 лет, а не 5, как это было ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.