Почти 80 % территории ЛНР находится под их контролем. Обстрелы ВСУ не прекратились

Тема мира и безопасности сейчас номер один в повестке каждого дня, пока не исчерпан российско-украинский конфликт. Она не стала исключением на встрече Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа». Лидеры едины во взглядах, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент. Однако переговорные усилия разбиваются о санкционный монолог Запада и ту истерику, которую специально раскручивают для саботажа Минских соглашений по Донбассу. Тем не менее не исключено, что в самое ближайшее время состоится очередной, уже четвертый по счету, раунд переговоров по мирному урегулированию ситуации. На этот раз уже достигнутые договоренности попытаются оформить в юридическом формате.

Тем временем ситуация в Украине остается напряженной. Силы ДНР и ЛНР продолжают освобождение своих территорий. Как заявили в штабе территориальной обороны Донецкой республики, Народная милиция при помощи российских военных освободила уже 89 населенных пунктов. А как заявили местные власти в Луганске, почти 80 % территории ЛНР находится под их контролем.

Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР уже более 20 раз. Они использовали более 250 единиц боеприпасов. На территории ЛНР из-за обстрелов был полностью разрушен жилой дом, а еще три повреждены.