Почти 8 тысяч мигрантов идут из Мексики в сторону границы США

Караван мигрантов движется в сторону границы США из Мексики. По оценкам властей, это почти восемь тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В шествии, которое названо «исходом из бедности», участвуют те, кто находится в Мексике транзитом на возможном пути в США. В колонне, по данным организаторов марша, представители 24 государств, в том числе стран Африки и Азии. Они стартовали в одном из мексиканских городов и намерены добраться до границы с Соединенными Штатами. О дальнейших планах мигрантов не сообщается. Организаторы акции заверяют, что она символизирует несогласие с ужесточением законодательства: с начала осени рассмотрение ходатайств соискателей на предоставление легального статуса прекращено.