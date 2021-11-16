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Почти 70% американцев считают, что экономика США находится в плохом состоянии

16 ноября 2021 07:53
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Новости США. Почти 70 % американцев считают, что экономика Соединенных Штатов находится в плохом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 70% американцев считают, что экономика США находится в плохом состоянии-1

Таковы результаты соцопроса. В первую очередь, население недовольно ростом цен из-за сбоев в поставках. Еще одной проблемой является стоимость газа – в Калифорнии средняя цена за галлон превысила 4,5 тысячи долларов. Также, согласно проведенному опросу, 49 % американцев не одобряют нынешние меры по борьбе с COVID-19.

# Экономический кризис # Фотофакт

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