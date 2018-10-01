Почти 700 нелегальных мигрантов на лодках пытались добраться до побережья Испании

Новости Испании. Почти 700 нелегальных мигрантов были обнаружены у берегов Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беженцы из Африки пытались добраться до побережья на лодках.

Сообщается, что миграционный поток в Испанию в 2018 году резко увеличился. В начале года через Средиземное море в страну прибыли почти 36 тысяч человек – это больше, чем за последние три года.