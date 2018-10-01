Прямой эфир

Почти 700 нелегальных мигрантов на лодках пытались добраться до побережья Испании

01 октября 2018 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Почти 700 нелегальных мигрантов были обнаружены у берегов Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беженцы из Африки пытались добраться до побережья на лодках.

Почти 700 нелегальных мигрантов на лодках пытались добраться до побережья Испании-1

Сообщается, что миграционный поток в Испанию в 2018 году резко увеличился. В начале года через Средиземное море в страну прибыли почти 36 тысяч человек – это больше, чем за последние три года.

Почти 700 нелегальных мигрантов на лодках пытались добраться до побережья Испании-4

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
КНДР и Южная Корея начали разминирование демилитаризованной зоны
01 октября 2018 09:46

КНДР и Южная Корея начали разминирование демилитаризованной зоны

В огне было 4 тысячи кв. метров площадей. В Иркутске локализован крупный пожар в мебельном гипермаркете
01 октября 2018 09:34

В огне было 4 тысячи кв. метров площадей. В Иркутске локализован крупный пожар в мебельном гипермаркете

Последствия разрушительного цунами в Индонезии в 13 фото
01 октября 2018 08:56

Последствия разрушительного цунами в Индонезии в 13 фото