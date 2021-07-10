Почти 60% украинцев уверены, что при Зеленском их уровень жизни ухудшился

Новости Украины. Практически 60 % украинцев считают, что уровень их жизни при президенте Владимире Зеленском ухудшился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы результаты социологического исследования.

Положительные изменения заметили лишь 7 % опрошенных. Если бы выборы президента состоялись уже на следующей неделе, за Зеленского проголосовало бы менее четверти избирателей.