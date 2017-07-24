Почти 40 человек, умиравших от обезвоживания, обнаружили в грузовике в Техасе

Новости США. Ужасающую находку сделали правоохранители Техаса. Осматривая подозрительный грузовик на парковке рядом с супермаркетом, сотрудники обнаружили людей, умирающих от обезвоживания. Всего несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После обыска выяснилось, что 8 из них не дождались спасения – погибли от жары и истощения. Температура внутри транспортного средства достигла 65 градусов Цельсия. Всех пострадавших экстренно доставили в ближайшие больницы. За жизни половины из них борются врачи – люди в крайне тяжелом состоянии.

По данным полиции, в грузовике находились не менее 38 человек. Двое – дети. Водителя удалось арестовать.