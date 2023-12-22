Почти 4 тысячи грузовиков скопилось на польско-украинской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый загруженный – пункт пропуска «Ягодин». Там стоят более полутора тысяч большегрузов.

Причиной стала блокировка КПП польскими водителями. Они с начала ноября требуют отмены льгот для украинских перевозчиков, которые благодаря этому предлагают более дешевый сервис. Ранее сторонам удалось договориться об открытии нескольких погранпунктов. В настоящий момент стачки проходят на четырех направлениях. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.