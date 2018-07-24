Почти 300 нелегальных мигрантов спасли у берегов Испании

В Международной организации по миграции отмечают, что Испания всегда была привлекательной страной для переселенцев. С начала года сюда приехало 18 тысяч человек. Это гораздо больше, чем в Италию или Грецию.

Средиземноморский маршрут является основным путем для мигрантов. Количество прибывших по нему беженцев превысило 50 тысяч человек. Из них 1500 погибли или пропали без вести.