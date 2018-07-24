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Почти 300 нелегальных мигрантов спасли у берегов Испании

24 июля 2018 07:08
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Новости Испании. Нелегальных мигрантов обнаружили в Средиземном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 300 нелегальных мигрантов спасли у берегов Испании-1

В Международной организации по миграции отмечают, что Испания всегда была привлекательной страной для переселенцев. С начала года сюда приехало 18 тысяч человек. Это гораздо больше, чем в Италию или Грецию.

Средиземноморский маршрут является основным путем для мигрантов. Количество прибывших по нему беженцев превысило 50 тысяч человек. Из них 1500 погибли или пропали без вести.

# Беженцы # Фотофакт

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