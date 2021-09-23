Почти 3 млн европейцев не смогут отапливать жильё из-за низких зарплат

Почти 3 миллиона европейцев не смогут отапливать жилье из-за низких зарплат. Такое заявление сделала Европейская конфедерация профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их словам, миллионы низкооплачиваемых рабочих должны будут выбирать между отоплением дома, полноценным питанием семьи или оплатой аренды, несмотря на то, что они работают полный рабочий день. Такая судьба ждет 15 % от всех работающих в Европе, что эквивалентно почти 3 миллионам человек. Ситуацию с оплатой отопления ухудшает и рост цен на электроэнергию в Европе.

Газохранилища в регионе заполнены всего лишь на 72 %. Цена на голубое топливо взлетает почти до 1 000 долларов за 1 000 кубометров, а потом слегка падает.

Первыми жертвами газового кризиса стали два завода по выпуску минеральных удобрений и пять энергетических компаний в Британии. Они закрылись из-за высоких цен на газ. Еще четыре готовы объявить о прекращении работы.