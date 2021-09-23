Прямой эфир

Почти 3 млн европейцев не смогут отапливать жильё из-за низких зарплат

23 сентября 2021 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почти 3 миллиона европейцев не смогут отапливать жилье из-за низких зарплат. Такое заявление сделала Европейская конфедерация профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Почти 3 млн европейцев не смогут отапливать жильё из-за низких зарплат-1

По их словам, миллионы низкооплачиваемых рабочих должны будут выбирать между отоплением дома, полноценным питанием семьи или оплатой аренды, несмотря на то, что они работают полный рабочий день. Такая судьба ждет 15 % от всех работающих в Европе, что эквивалентно почти 3 миллионам человек. Ситуацию с оплатой отопления ухудшает и рост цен на электроэнергию в Европе.

Почти 3 млн европейцев не смогут отапливать жильё из-за низких зарплат-4

Газохранилища в регионе заполнены всего лишь на 72 %. Цена на голубое топливо взлетает почти до 1 000 долларов за 1 000 кубометров, а потом слегка падает.

Первыми жертвами газового кризиса стали два завода по выпуску минеральных удобрений и пять энергетических компаний в Британии. Они закрылись из-за высоких цен на газ. Еще четыре готовы объявить о прекращении работы.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Талибы хотят принять участие в заседаниях Генассамблеи ООН
23 сентября 2021 08:59

Талибы хотят принять участие в заседаниях Генассамблеи ООН

Мигранты из Гаити ищут убежище в Мексике. Они собрались возле иммиграционных служб
23 сентября 2021 08:33

Мигранты из Гаити ищут убежище в Мексике. Они собрались возле иммиграционных служб

В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолёта Ан-26
23 сентября 2021 07:51

В Хабаровском крае нашли обломки пропавшего самолёта Ан-26