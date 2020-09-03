Почти 1600 заболевших за сутки. В Турции вторая волна коронавируса

Новости Турции. Турция переживает второй пик пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За сутки в стране выявили почти 1600 новых случаев заболевания.

Рост числа зараженных, по мнению специалистов, связан в том числе с плохим соблюдением отдыхающими мер безопасности. Неблагоприятно повлияли на ситуацию также массовые мероприятия и свадебные церемонии.