Почти 1600 заболевших за сутки. В Турции вторая волна коронавируса

Новости Турции. Турция переживает второй пик пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За сутки в стране выявили почти 1600 новых случаев заболевания.
Новости Турции. Турция переживает второй пик пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За сутки в стране выявили почти 1600 новых случаев заболевания.
Рост числа зараженных, по мнению специалистов, связан в том числе с плохим соблюдением отдыхающими мер безопасности. Неблагоприятно повлияли на ситуацию также массовые мероприятия и свадебные церемонии.
Наибольший прирост заболевших в последние дни зафиксирован в Анкаре. Нагрузка на местные медучреждения значительно увеличилась, тем не менее, по словам властей, ситуация находится под контролем.