Прямой эфир

Почти 1600 заболевших за сутки. В Турции вторая волна коронавируса

03 сентября 2020 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Турция переживает второй пик пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За сутки в стране выявили почти 1600 новых случаев заболевания.  

Почти 1600 заболевших за сутки. В Турции вторая волна коронавируса-1

Рост числа зараженных, по мнению специалистов, связан в том числе с плохим соблюдением отдыхающими мер безопасности. Неблагоприятно повлияли на ситуацию также массовые мероприятия и свадебные церемонии.  

Почти 1600 заболевших за сутки. В Турции вторая волна коронавируса-4

Наибольший прирост заболевших в последние дни зафиксирован в Анкаре. Нагрузка на местные медучреждения значительно увеличилась, тем не менее, по словам властей, ситуация находится под контролем.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Иллюзионист поднялся на высоту свыше 7,5 километров на воздушных шарах. Вот как это выглядело
03 сентября 2020 09:30

Иллюзионист поднялся на высоту свыше 7,5 километров на воздушных шарах. Вот как это выглядело

В Южной Корее из-за тайфуна эвакуированы более 2 тысяч человек, отменены сотни авиарейсов
03 сентября 2020 09:07

В Южной Корее из-за тайфуна эвакуированы более 2 тысяч человек, отменены сотни авиарейсов

Трамп предлагает лишить финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии и насилию»
03 сентября 2020 08:39

Трамп предлагает лишить финансирования города, власти которых не препятствуют «анархии и насилию»