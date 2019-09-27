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Почти 150 дельфинов погибли, выбросившись на берег

27 сентября 2019 08:46
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Новости Кабо-Верде. На один из пляжей Кабо-Верде выбросились десятки дельфинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 150 дельфинов погибли, выбросившись на берег-1

Командам спасателей, прибывшим к месту происшествия, удалось отправить несколько морских млекопитающих обратно в океан, однако большинство из них погибли. Специалисты насчитали без малого 150 умерших животных.

Дельфины и киты нередко погибают на мелководье. Они могут оказаться на берегу по многим причинам, например, из-за болезни, навигационной ошибки, быстрого отлива или преследования хищников.

Почти 150 дельфинов погибли, выбросившись на берег-4

# Дикие животные # Фотофакт

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