Почему взорвался автобус в Воронеже? Версии владельцев и криминалистов

Новости России. Взрывотехники ФСБ России и криминалисты изучают материалы, обнаруженные на месте взрыва автобуса в Воронеже. ЧП произошло в центре города вечером 12 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Взрывотехники ФСБ России и криминалисты изучают материалы, обнаруженные на месте взрыва автобуса в Воронеже. ЧП произошло в центре города вечером 12 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На момент трагедии в салоне находились 35 пассажиров. В результате пострадал 21 человек, две женщины скончались.
Число жертв может увеличиться, поскольку три человека находятся в тяжелом состоянии.
Следователи пока считают техническую версию основной и склоняются к варианту неисправности топливного оборудования. Сами владельцы автобуса утверждают, что туда могли «что-то подкинуть». По факту ЧП возбуждено уголовное дело.