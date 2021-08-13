Почему взорвался автобус в Воронеже? Версии владельцев и криминалистов

Новости России. Взрывотехники ФСБ России и криминалисты изучают материалы, обнаруженные на месте взрыва автобуса в Воронеже. ЧП произошло в центре города вечером 12 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На момент трагедии в салоне находились 35 пассажиров. В результате пострадал 21 человек, две женщины скончались.

Число жертв может увеличиться, поскольку три человека находятся в тяжелом состоянии.