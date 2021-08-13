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Почему взорвался автобус в Воронеже? Версии владельцев и криминалистов

13 августа 2021 12:37
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Новости России. Взрывотехники ФСБ России и криминалисты изучают материалы, обнаруженные на месте взрыва автобуса в Воронеже. ЧП произошло в центре города вечером 12 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему взорвался автобус в Воронеже? Версии владельцев и криминалистов-1

На момент трагедии в салоне находились 35 пассажиров. В результате пострадал 21 человек, две женщины скончались.

Почему взорвался автобус в Воронеже? Версии владельцев и криминалистов-4

Число жертв может увеличиться, поскольку три человека находятся в тяжелом состоянии.

Почему взорвался автобус в Воронеже? Версии владельцев и криминалистов-7

Следователи пока считают техническую версию основной и склоняются к варианту неисправности топливного оборудования. Сами владельцы автобуса утверждают, что туда могли «что-то подкинуть». По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

# Взрыв # Фотофакт

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