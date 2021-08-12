Почему в Польше ограничили деятельность некоторых зарубежных СМИ?

Новости Польши. Польский Сейм принял поправки к закону о телерадиовещании, ограничивающие деятельность зарубежных СМИ, доля неевропейского капитала в которых превышает 49 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Польский Сейм принял поправки к закону о телерадиовещании, ограничивающие деятельность зарубежных СМИ, доля неевропейского капитала в которых превышает 49 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нововведение принято с целью блокировки работы американского телеканала TVN, где в адрес правительства Анджея Дуды звучит открытая критика.
После длительных дебатов в парламенте, которые спровоцировали развал правящей коалиции, депутаты все же проголосовали «за» – 228 голосов против 216. Оппозиция считает это наступлением на свободу прессы.