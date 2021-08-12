Почему в Польше ограничили деятельность некоторых зарубежных СМИ?

Новости Польши. Польский Сейм принял поправки к закону о телерадиовещании, ограничивающие деятельность зарубежных СМИ, доля неевропейского капитала в которых превышает 49 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведение принято с целью блокировки работы американского телеканала TVN, где в адрес правительства Анджея Дуды звучит открытая критика.