Почему в эмблемах ОИ в Токио использовали алюминий, взятый из разрушенных домов?

До Олимпиады в Токио осталось менее 50 дней. Организаторы Игр раскрыли некоторые особенности предстоящих соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До Олимпиады в Токио осталось менее 50 дней. Организаторы Игр раскрыли некоторые особенности предстоящих соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стало известно, что пьедестал почета создан из переработанного пластика и мусора.
А в эмблемах Олимпийских и Паралимпийских игр использован алюминий, который остался от домов, разрушенных 10 лет назад мощным землетрясением.
Таким образом подчеркивается важность бережного отношения к окружающей среде.
Олимпиада стартует 23 июля и завершится 8 августа. На фоне пандемии соревнования решили провести без участия зарубежных зрителей и волонтеров.