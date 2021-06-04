Почему в эмблемах ОИ в Токио использовали алюминий, взятый из разрушенных домов?

До Олимпиады в Токио осталось менее 50 дней. Организаторы Игр раскрыли некоторые особенности предстоящих соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что пьедестал почета создан из переработанного пластика и мусора.

А в эмблемах Олимпийских и Паралимпийских игр использован алюминий, который остался от домов, разрушенных 10 лет назад мощным землетрясением.

Таким образом подчеркивается важность бережного отношения к окружающей среде.