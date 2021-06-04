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Почему в эмблемах ОИ в Токио использовали алюминий, взятый из разрушенных домов?

04 июня 2021 17:02
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До Олимпиады в Токио осталось менее 50 дней. Организаторы Игр раскрыли некоторые особенности предстоящих соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему в эмблемах ОИ в Токио использовали алюминий, взятый из разрушенных домов?-1

Стало известно, что пьедестал почета создан из переработанного пластика и мусора.

Почему в эмблемах ОИ в Токио использовали алюминий, взятый из разрушенных домов?-4

А в эмблемах Олимпийских и Паралимпийских игр использован алюминий, который остался от домов, разрушенных 10 лет назад мощным землетрясением.

Почему в эмблемах ОИ в Токио использовали алюминий, взятый из разрушенных домов?-7

Таким образом подчеркивается важность бережного отношения к окружающей среде.

Почему в эмблемах ОИ в Токио использовали алюминий, взятый из разрушенных домов?-10

Олимпиада стартует 23 июля и завершится 8 августа. На фоне пандемии соревнования решили провести без участия зарубежных зрителей и волонтеров.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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