Почему США стали поставлять больше военных самолётов в Афганистан? Мнение аналитиков

США стали поставлять больше военных самолетов в Афганистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На базы ВВС этой южноазиатской страны уже прибыли первые партии легких штурмовиков. Однако заниматься техобслуживанием этих самолетов будут американские военные.