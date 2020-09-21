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Почему США стали поставлять больше военных самолётов в Афганистан? Мнение аналитиков

21 сентября 2020 09:15
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США стали поставлять больше военных самолетов в Афганистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На базы ВВС этой южноазиатской страны уже прибыли первые партии легких штурмовиков. Однако заниматься техобслуживанием этих самолетов будут американские военные.  

Почему США стали поставлять больше военных самолётов в Афганистан? Мнение аналитиков-1

Снабжение Афганистана боевой воздушной техникой осуществляется в соответствии с планом помощи властям этой страны в борьбе против террористических группировок.  

Почему США стали поставлять больше военных самолётов в Афганистан? Мнение аналитиков-4

Однако аналитики считают, что таким образом Вашингтон старается компенсировать вывод своих войск из Афганистана, оставив там часть американского военного контингента.  

# Международная политика # Фотофакт

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