Почему США стали поставлять больше военных самолётов в Афганистан? Мнение аналитиков
США стали поставлять больше военных самолетов в Афганистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На базы ВВС этой южноазиатской страны уже прибыли первые партии легких штурмовиков. Однако заниматься техобслуживанием этих самолетов будут американские военные.
Снабжение Афганистана боевой воздушной техникой осуществляется в соответствии с планом помощи властям этой страны в борьбе против террористических группировок.
Однако аналитики считают, что таким образом Вашингтон старается компенсировать вывод своих войск из Афганистана, оставив там часть американского военного контингента.