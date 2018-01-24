Почему один из дней экономического форума в Давосе назвали «Днём Европы»

Но главным ньюсмейкером, как ожидается, станет президент США Дональд Трамп, визит которого до последнего был под вопросом из-за проблем с принятием бюджета в США и финансированием американского правительства. Против его приезда в Швейцарии каждый день проходят массовые акции. Демонстранты, в частности, припоминают ему скандальные заявления о мигрантах.