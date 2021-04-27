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Почему некоторые японские города отказываются принимать олимпийских спортсменов?

27 апреля 2021 12:11
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Новости Японии. Некоторые японские города отказываются принимать олимпийских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти объясняют такое решение дорогостоящими мерами безопасности в связи с пандемией.

Почему некоторые японские города отказываются принимать олимпийских спортсменов?-1

Дело в том, что затраты на размещение спортсменов намерены покрывать из городских бюджетов. Кроме того, жителям районов, где будут проживать олимпийцы, придется столкнуться с рядом неудобств, а именно избегать посещения школ, а также отказаться от тренировок на открытом воздухе.

Почему некоторые японские города отказываются принимать олимпийских спортсменов?-4

Изначально соглашение о приеме участников Игр подписали более 500 муниципалитетов страны.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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