Почему некоторые японские города отказываются принимать олимпийских спортсменов?

Новости Японии. Некоторые японские города отказываются принимать олимпийских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные власти объясняют такое решение дорогостоящими мерами безопасности в связи с пандемией.
Новости Японии. Некоторые японские города отказываются принимать олимпийских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные власти объясняют такое решение дорогостоящими мерами безопасности в связи с пандемией.
Дело в том, что затраты на размещение спортсменов намерены покрывать из городских бюджетов. Кроме того, жителям районов, где будут проживать олимпийцы, придется столкнуться с рядом неудобств, а именно избегать посещения школ, а также отказаться от тренировок на открытом воздухе.
Изначально соглашение о приеме участников Игр подписали более 500 муниципалитетов страны.
Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.