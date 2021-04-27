Почему некоторые японские города отказываются принимать олимпийских спортсменов?

Дело в том, что затраты на размещение спортсменов намерены покрывать из городских бюджетов. Кроме того, жителям районов, где будут проживать олимпийцы, придется столкнуться с рядом неудобств, а именно избегать посещения школ, а также отказаться от тренировок на открытом воздухе.