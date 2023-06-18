Почему не все члены НАТО мечтают «породниться» с Украиной? Аналитика последних событий в Альянсе

Если у кого-то еще остались сомнения по поводу решения о размещении в Беларуси ядерного оружия, мол, в этом необходимости нет, давайте посмотрим на военно-политическую ситуацию, которая сложилась в регионе только на этой неделе. Украинский беспилотник со взрывчаткой был сбит на участке Гомельской погрангруппы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета. Инцидент произошел еще в конце прошлого месяца. Дрон двигался с украинской территории в тыл Беларуси. Пограничники применили штатное вооружение, в результате чего закрепленный на аппарате элемент взорвался. По данному факту проводится проверка. Но очевидно, что это не первая и не последняя попытка дестабилизировать ситуацию. Тем временем Сейм Польши принял резолюцию о членстве Украины в НАТО. «За» проголосовали 443 депутата. Подавляющее большинство.

Анджей Дуда, президент Польши:

Украина ждет четкого сигнала о ясной перспективе членства в Североатлантическом альянсе. Сегодня это самое большое ожидание для украинского правительства, солдат Украины, ее защитников и украинского общества. Это, безусловно, одна из самых важных задач.

Такому единству можно только позавидовать, ведь далеко не все члены НАТО мечтают породниться с Украиной. Это чувствуют и на Банковой. Об этом пишут и западные СМИ. Так, на неделе в интервью американскому медиа Responsible Statecraft заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер, что Украина не вступит в НАТО. Не сейчас и, скорее всего, никогда. Эксперт также добавил, что даже обсуждение вопроса о вступлении Украины негативно сказывается на Альянсе. Но Киев отказывается в это верить и хочет показать, что при должном уровне поддержки военные успехи не за горами, а значит, и Альянс может стать ближе.