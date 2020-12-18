По случаю важной даты – парад Вооружённых Сил. Катар отмечает Национальный день

Новости Катара. Катар отмечает Национальный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник посвящен объединению государства и обретению независимости.

Обычно по случаю важной даты повсеместно проходят торжественные мероприятия, а в столице – Дохе – парад Вооруженных Сил. Кульминацией праздника традиционно становится красочный салют.