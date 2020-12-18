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По случаю важной даты – парад Вооружённых Сил. Катар отмечает Национальный день

18 декабря 2020 08:58
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Новости Катара. Катар отмечает Национальный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник посвящен объединению государства и обретению независимости.

По случаю важной даты – парад Вооружённых Сил. Катар отмечает Национальный день-1

Обычно по случаю важной даты повсеместно проходят торжественные мероприятия, а в столице – Дохе – парад Вооруженных Сил. Кульминацией праздника традиционно становится красочный салют.

По случаю важной даты – парад Вооружённых Сил. Катар отмечает Национальный день-4

С Национальным днем эмира государства Катар, его заместителя и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Президент подтвердил готовность Беларуси к всестороннему расширению связей с этим государством.   

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Тамим бин Хамад Аль Тани # Фотофакт

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